Еще троих подозреваемых по делу гендиректора «Фонбет» задержали в Подмосковье

Силовики задержали в Подмосковье еще троих подозреваемых по делу гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, которого обвиняют в даче взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ.

" С р е д и з а д е р ж а н н ы х — о д и н и з н а ч а л ь н и к о в о т д е л е н и я О Э Б и П К У В Д п о Ц А О Г У М В Д Р о с с и и п о М о с к в е , а д в о к а т и б ы в ш и й с о т р у д н и к полиции", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что Анохин, желая избежать преследования за хищение денег из бюджета на предыдущем месте работы, передал силовикам взятку в 60 млн рублей через цепочку посредников. Указанный начальник отделения ОЭБиПК должен был передать часть денег — 10 млн — неким вышестоящим должностным лицам.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба "Химки", работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию "Фонбет" он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.