В московском метро 18-летняя зацеперша проехала на хвосте поезда и понесла за это наказание. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции метро "Петровско-Разумовская" и попал на видео. На кадрах девушка перебирается с платформы на вагон и уезжает вместе с поездом. Нарушительница проехала одну остановку и отцепилась от вагона на "Окружной".

" Н а р у ш и т е л ь н и ц а б ы л а з а д е р ж а н а п о л и ц е й с к и м и с р а з у ж е п о с л е с в о е й э к с т р е м а л ь н о й п о е з д к и и д о с т а в л е н а в о т д е л п о л и ц и и " , - о т м е т и л а В о л к .

На девушку составили протокол по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности" КоАП РФ. Суд назначил зацеперше наказание в виде пяти суток административного ареста. Позднее выяснилось, что в 2023 году москвичка уже попадала в поле зрения правоохранителей за проезд тем же способом от станции "Чкаловская" до станции "Сретенский бульвар".