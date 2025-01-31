В московском метро 18-летняя зацеперша проехала на хвосте поезда и понесла за это наказание. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Инцидент произошел на станции метро "Петровско-Разумовская" и попал на видео. На кадрах девушка перебирается с платформы на вагон и уезжает вместе с поездом. Нарушительница проехала одну остановку и отцепилась от вагона на "Окружной".
"Нарушительница была задержана полицейскими сразу же после своей экстремальной поездки и доставлена в отдел полиции", - отметила Волк.
На девушку составили протокол по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности" КоАП РФ. Суд назначил зацеперше наказание в виде пяти суток административного ареста. Позднее выяснилось, что в 2023 году москвичка уже попадала в поле зрения правоохранителей за проезд тем же способом от станции "Чкаловская" до станции "Сретенский бульвар".