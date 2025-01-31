В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль на трассе Васильевка - Токмак в Запорожской области. Местный житель получил множественные осколочные ранения ног, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Только что поступила информация о том, что на трассе Васильевка - Токмак дрон атаковал гражданскую машину. Пострадал мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай. Он получил множественные осколочные ранения ног и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Очередное преступление киевского режима, очередное доказательство его жестокости и бесчеловечности: нацисты прицельно бьют по гражданским автомобилям", - написал Балицкий в Telegram-канале.