В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль на трассе Васильевка - Токмак в Запорожской области. Местный житель получил множественные осколочные ранения ног, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

" Т о л ь к о ч т о п о с т у п и л а и н ф о р м а ц и я о т о м , ч т о н а т р а с с е В а с и л ь е в к а - Т о к м а к д р о н а т а к о в а л г р а ж д а н с к у ю м а ш и н у . П о с т р а д а л м у ж ч и н а 1 9 5 1 г о д а р о ж д е н и я , ж и т е л ь с е л а З е л е н ы й Г а й . О н п о л у ч и л м н о ж е с т в е н н ы е о с к о л о ч н ы е р а н е н и я н о г и д о с т а в л е н в б о л ь н и ц у в т я ж е л о м с о с т о я н и и . О ч е р е д н о е п р е с т у п л е н и е к и е в с к о г о р е ж и м а , о ч е р е д н о е д о к а з а т е л ь с т в о е г о ж е с т о к о с т и и б е с ч е л о в е ч н о с т и : н а ц и с т ы п р и ц е л ь н о б ь ю т п о г р а ж д а н с к и м а в т о м о б и л я м " , - н а п и с а л Балицкий в Telegram-канале.