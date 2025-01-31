Задержание члена партии «Яблоко» по делу о вымогательстве попало на видео

Задержание депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения и члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве попало на видео. Ролик в Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур держат мужчину с двух сторон и усаживают в автомобиль.

О задержании Смирнова стало известно 31 января. Вместе с ним были задержаны глава издания «Новая газета — Рязань» (признана нежелательной организацией в России) Алексей Фролов и их предполагаемая сообщница.

Все трое проходят по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у главы специализированной коммерческой компании Рязанской области.