Российского студента задержали за поджог железнодорожного оборудования

В Московской области задержали студента за поджог железнодорожного оборудования. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

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Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть линейного управления МВД от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании оборудования на перегоне Мальчики — Люберцы-2. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что батарейный шкаф резервного питания светофора был подожжен и выгорел полностью.

Оперативники транспортной полиции совместно с ФСБ и при поддержке ОМОН «Меч» установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний студент московского колледжа, который рассказал, что с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный и предложил за 40 тысяч рублей устроить поджог на железной дороге. Ночью злоумышленник отправился в указанное место, отогнул дверцу батарейного шкафа и с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег его. Свои действия он снял на видео и отправил куратору, но денег так и не получил.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 13 лет за поджоги на железной дороге по заданию Украины.