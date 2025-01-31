Пенсионер с мачете напал на пассажиров поезда под Новосибирском

Мужчина с мачете в руках напал на людей в поезде в Новосибирской области. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил Telegram-канал «112».

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По информации журналистов, во время поездки в составе «Томск-Адлер» 67-летний мужчина резко начал вести себя агрессивно, взял мачете и напал на пассажиров. Ему удалось ударить женщину по голову и ранить мужчину. После этого он забрался на верхнюю полку и попытался там спрятаться.

После того как поезд доехал до города Барабинск, пенсионера задержали правоохранители. Против него возбуждено уголовное дело. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, написал Telegram-канал.

В мае прошлого года подмосковный суд удовлетворил исковое заявление Юго-Западной транспортной прокуратуры о лишении родительских прав женщины, убившей в 2023 году в поезде своего новорожденного ребенка.