В Азербайджане при взрыве в жилом доме погибли люди

В Азербайджане при взрыве в жилом доме погибли пять человек
Пять человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом доме в поселке Хиндарх Агджабединского района Азербайджана, расположенном в 300 км от Баку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.
По ее данным, ЧП произошло в около полудня (11:00 мск). Детали произошедшего не приводятся.
В Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.
"В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и выполняются другие процессуальные действия", - отметили в Генпрокуратуре.
По сообщению информационного агентства Report, взорвалась ручная граната, которую нашел и принес домой малолетний ребенок. Отмечается, что трое из погибших являются несовершеннолетними.