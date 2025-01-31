В Азербайджане при взрыве в жилом доме погибли пять человек

Пять человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом доме в поселке Хиндарх Агджабединского района Азербайджана, расположенном в 300 км от Баку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

В Азербайджане при взрыве в жилом доме погибли люди
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По ее данным, ЧП произошло в около полудня (11:00 мск). Детали произошедшего не приводятся.

В Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

"В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и выполняются другие процессуальные действия", - отметили в Генпрокуратуре.

По сообщению информационного агентства Report, взорвалась ручная граната, которую нашел и принес домой малолетний ребенок. Отмечается, что трое из погибших являются несовершеннолетними.

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