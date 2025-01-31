В Азербайджане при взрыве в жилом доме погибли люди

Пять человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом доме в поселке Хиндарх Агджабединского района Азербайджана, расположенном в 300 км от Баку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

По ее данным, ЧП произошло в около полудня (11:00 мск). Детали произошедшего не приводятся.

В Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

" В н а с т о я щ е е в р е м я с о т р у д н и к а м и п р о к у р а т у р ы п р о в о д и т с я о с м о т р м е с т а п р о и с ш е с т в и я и в ы п о л н я ю т с я д р у г и е п р о ц е с с у а л ь н ы е д е й с т в и я " , - о т м е т и л и в Г е н п р о к у р а т у р е .

По сообщению информационного агентства Report, взорвалась ручная граната, которую нашел и принес домой малолетний ребенок. Отмечается, что трое из погибших являются несовершеннолетними.