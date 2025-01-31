Момент похищения тюменской школьницы попал на видео

Момент похищения школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи школьница выходит из ворот школы, после чего к ней подходит мужчина, берет ее за руку и усаживает в автомобиль. После он тоже садится в машину и уезжает вместе с несовершеннолетней. Инцидент произошел на глазах у других детей, которые наблюдали за происходящим с территории образовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба СК по Тюменской области, возбуждено уголовное дело. В настоящее время местоположение девочки неизвестно, ведется розыск.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, девочку могли похитить с целью насильно выдать замуж. По данным Shot, школьница познакомилась с молодым человеком в социальных сетях, а тот стал ее преследовать. При этом Ura.ru со ссылкой на источник писал, что несовершеннолетняя знала похитителей и добровольно подошла к их авто.