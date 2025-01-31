Москвичка умерла, выпив бокал средства для удаления жира

Жительница столицы якобы скончалась после того, как выпила бокал средства для удаления жира. По неподтвержденной информации, она перепутала его с шампанским во время празднования Нового года, а после произошедшего более 10 дней не обращалась к врачам. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в соцсети.

— В ы з в а л а с к о р у ю , к о г д а б о л и в г о р л е и ж и в о т е у ж е с т а л и н е в ы н о с и м ы м и . Д о э т о г о т е р п е л а и з а в е р я л а м у ж а , ч т о ч у в с т в у е т с е б я н о р м а л ь н о . Е е у в е з л и в р е а н и м а ц и ю с д и а г н о з о м « т о к с и ч е с к о е д е й с т в и е е д к и х щ е л о ч е й » , н а р у ш е н н ы м д ы х а н и е м , о ж о г а м и с л и з и с т о й ж е л у д к а и г л о т к и , в н у т р е н н и м к р о в о т е ч е н и е м , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л Mash.

По данным в соцсети, москвичке стало хуже 29 января. Она якобы впала в кому и начала «синеть». По неподтвержденной информации, в этот же день она скончалась. Официального подтверждения этой истории на момент публикации материала не появлялось.

Аналогичная история произошла в декабре 2023 года. Тогда 65-летний житель столичного района Выхино-Жулебино умер после того, как перепутал жидкость для снятия лака с лекарством. После этого ему резко стало плохо, из-за чего супруга вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спустя неделю он умер от отравления.