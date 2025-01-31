Mash: Москвичка умерла, выпив бокал средства для удаления жира
Жительница столицы якобы скончалась после того, как выпила бокал средства для удаления жира. По неподтвержденной информации, она перепутала его с шампанским во время празднования Нового года, а после произошедшего более 10 дней не обращалась к врачам. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в соцсети.
— Вызвала скорую, когда боли в горле и животе уже стали невыносимыми. До этого терпела и заверяла мужа, что чувствует себя нормально. Ее увезли в реанимацию с диагнозом «токсическое действие едких щелочей», нарушенным дыханием, ожогами слизистой желудка и глотки, внутренним кровотечением, — пишет Telegram-канал Mash.
По данным в соцсети, москвичке стало хуже 29 января. Она якобы впала в кому и начала «синеть». По неподтвержденной информации, в этот же день она скончалась. Официального подтверждения этой истории на момент публикации материала не появлялось.
Аналогичная история произошла в декабре 2023 года. Тогда 65-летний житель столичного района Выхино-Жулебино умер после того, как перепутал жидкость для снятия лака с лекарством. После этого ему резко стало плохо, из-за чего супруга вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спустя неделю он умер от отравления.