Российского чиновника задержали за выписанные себе премии

Правоохранители задержали члена Собрания депутатов Елизовского городского поселения за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По предварительной информации, депутат и замглавы Елизовского городского поселения во время исполнения обязанностей главы города с марта по сентябрь 2024 года превысил должностные полномочия. По версии следователей, он издал и подписал документы, на основании которых ему и его начальнику выплатили премии.

Таким образом, бюджету Елизовского муниципального района Камчатского края был причинен ущерб в размере 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим госдолжность, из корыстной или иной личной заинтересованности). Депутата задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.