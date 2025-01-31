В российском городе произошло массовое отравление шаурмой

В Пермском крае сразу несколько человек отравились шаурмой, купленной в одном кафе в городе Кунгур. Об этом пишет "SHOT проверка".

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По данным канала, накануне сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в местные больницы с острым отравлением. Оказалось, что все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны.

Десять человек пришлось госпитализировать, включая двух детей — 13 и 15 лет. Остальным оказали помощь сразу и отпустили домой. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

Мужчине грозит два года колонии по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Оба его киоска с шаурмой (второй находится на улице Голованова) закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы.

До этого на базе отдыха "Сказка" в Омской области десятки людей заразились кишечной инфекцией. Всего с симптомами, похожими на отравление, обратились 15 человек, в том числе четверо детей. Их отвезли в больницу, а остальные от госпитализации отказались.