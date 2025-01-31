Жителя Красноярска приговорили к 13 годам за убийство беременной

Суд в Красноярске приговорил местного жителя к 13 годам колонии за убийство беременной подруги, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по краю и Хакасии.

" Н а о с н о в а н и и с о б р а н н ы х о р г а н а м и С К д о к а з а т е л ь с т в в ы н е с е н о б в и н и т е л ь н ы й п р и г о в о р 4 4 - л е т н е м у ж и т е л ю Красноярска. Мужчина признан виновным в убийстве беременной женщины (п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ) <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В октябре 2003 года в торговом павильоне в Советском районе Красноярска была найдена женщина с признаками насильственной смерти. По данным экспертов, она была на 5-6 месяце беременности. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но виновные не были найдены. По информации прокуратуры региона, мужчина был задержан еще тогда, но предоставил алиби.

Он утверждал, что в ту ночь был с другой девушкой. Летом 2023 года по указанию прокуратуры расследование уголовного дела было возобновлено и в апреле 2024 года мужчина был задержан по подозрению в убийстве.

Как установило следствие, в ночь на 6 октября 2003 года он пришел в торговый павильон, где работала его подруга. Между ними произошел конфликт, мужчина задушил подругу и скрылся с места преступления. Следователи установили женщину, которая пояснила, что преступник встретился с ней поздней ночью и попросил за денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей сообщить сотрудникам милиции недостоверную информацию о том, что в эту ночь они проводили время вместе.