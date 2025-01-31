В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. м произошел в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
"В адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан. <...> Виновному лицу АО "Транснефть-Прикамье" будет рассчитан ущерб", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что специалисты выехали на место разлива и отобрали пробы почвы.
Отмечается, что, по предварительным данным, площадь загрязнения почвы составила 2 тыс. кв. м.