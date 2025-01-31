В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. м произошел в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

" В а д р е с В о л ж с к о - К а м с к о г о м е ж р е г и о н а л ь н о г о у п р а в л е н и я Р о с п р и р о д н а д з о р а п о с т у п и л а и н ф о р м а ц и я о р а з л и в е н е ф т е с о д е р ж а щ е й ж и д к о с т и н а п о ч в у в б л и з и Н о в о ч е р ш и л и н с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я Л е н и н о г о р с к о г о р а й о н а Р е с п у б л и к и Т а т а р с т а н . < . . . > В и н о в н о м у л и ц у А О " Т р а н с н е ф т ь - П р и к а м ь е " б у д е т р а с с ч и т а н у щ е р б " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е , у т о ч н и в , ч т о с п е ц и а л и с т ы в ы е х а л и н а м е с т о р а з л и в а и о т о б р а л и п р о б ы п о ч в ы .

Отмечается, что, по предварительным данным, площадь загрязнения почвы составила 2 тыс. кв. м.