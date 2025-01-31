Появились неожиданные подробности о похищенной под Тюменью школьнице

Школьница, похищенная в Тюменской области 30 января, «добровольно» подошла к автомобилю, который затем увез ее в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Ранее в тюменском селе Княжево пропала 13-летняя школьница. К ее школе после уроков подъехал автомобиль и увез девочку. СМИ писали, что школьницу могли похитить с целью насильно выдать замуж.

Сообщалось, что в авто находились двое мужчин, один из которых насильно усадил ребенка в машину. Однако источник «Ura.ru» утверждает, что школьница знала похитителей и добровольно подошла к их авто.

« Н а в и д е о с к а м е р н а б л ю д е н и я з а м е т н о , к а к п о д ъ е х а л а м а ш и н а к в о р о т а м , н и к т о р е б е н к а з а р у к и н е х в а т а л . О н а д о б р о в о л ь н о п о д о ш л а к з а д н е й д в е р и а в т о , к о т о р у ю о т к р ы л е й м у ж ч и н а , ш к о л ь н и ц а с п о к о й н о т у д а с е л а » , - з а я в и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По данным «Ura.ru», школьница познакомилась с одним из похитивших ее мужчин в приложении. Других деталей источник агентства не привел, поиски девочки продолжаются.

Мать подруги пропавшей школьницы ранее рассказала журналистам, что во время занятий в этот день девочка была испугана и плакала. По словам женщины, школьница попросила подругу подождать ее после уроков, чтобы не выходить из здания одной.