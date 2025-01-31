Появились неожиданные подробности о похищенной под Тюменью школьнице
Школьница, похищенная в Тюменской области 30 января, «добровольно» подошла к автомобилю, который затем увез ее в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Ранее в тюменском селе Княжево пропала 13-летняя школьница. К ее школе после уроков подъехал автомобиль и увез девочку. СМИ писали, что школьницу могли похитить с целью насильно выдать замуж.
Сообщалось, что в авто находились двое мужчин, один из которых насильно усадил ребенка в машину. Однако источник «Ura.ru» утверждает, что школьница знала похитителей и добровольно подошла к их авто.
«На видео с камер наблюдения заметно, как подъехала машина к воротам, никто ребенка за руки не хватал. Она добровольно подошла к задней двери авто, которую открыл ей мужчина, школьница спокойно туда села», - заявил собеседник агентства.
По данным «Ura.ru», школьница познакомилась с одним из похитивших ее мужчин в приложении. Других деталей источник агентства не привел, поиски девочки продолжаются.
Мать подруги пропавшей школьницы ранее рассказала журналистам, что во время занятий в этот день девочка была испугана и плакала. По словам женщины, школьница попросила подругу подождать ее после уроков, чтобы не выходить из здания одной.
«Она сказала, что боится выйти, так как ее украдут», - рассказала женщина.