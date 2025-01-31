Трое подростков расправились с заступившимся за свою девушку россиянином

В Башкортостане трое подростков расправились с 22-летним молодым человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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Трагедия произошла в Стерлитамаке. Подростки оскорбили возлюбленную потерпевшего в социальных сетях, и он поехал разбираться с ними. Во время конфликта один из нападавших достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Молодого человека не удалось спасти.

Отмечается, что несовершеннолетние сбежали.

Ранее сообщалось, что в Амурской области уголовник предстанет перед судом за расправу над 75-летней матерью.