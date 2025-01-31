В российском поселке похитили семиклассницу, чтобы выдать замуж

Семиклассницу похитили в селе Княжево Тюменской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, ребенка затолкали в машину и увезли — предварительно, чтобы насильно выдать замуж.

В российском поселке похитили семиклассницу, чтобы выдать замуж
© РИА Новости

По информации канала, накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затащили ее в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сразу сообщили директору о происшествии — она вызвала полицию. По словам свидетелей, автомобиль стоял у образовательного учреждения с 8:00 до 14:00.

По словам подруг похищенной, школьница познакомилась в социальных сетях с каким-то парнем и вскоре стала жаловаться на преследование. Девочка плакала от страха и просила подруг провожать ее домой после уроков. Мама ученицы также заявила, что о знала о переписках дочери с неким молодым человеком.

«По предварительной информации, киднепперы члены цыганской диаспоры Тюменского района похитили девочку-подростка с целью насильно выдать её замуж», заявил Shot.

Похищенная живет в полной благополучной семье. Полиция занята ее поисками.