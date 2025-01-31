В российском поселке похитили семиклассницу, чтобы выдать замуж

Семиклассницу похитили в селе Княжево Тюменской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, ребенка затолкали в машину и увезли — предварительно, чтобы насильно выдать замуж.

По информации канала, накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затащили ее в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сразу сообщили директору о происшествии — она вызвала полицию. По словам свидетелей, автомобиль стоял у образовательного учреждения с 8:00 до 14:00.

По словам подруг похищенной, школьница познакомилась в социальных сетях с каким-то парнем и вскоре стала жаловаться на преследование. Девочка плакала от страха и просила подруг провожать ее домой после уроков. Мама ученицы также заявила, что о знала о переписках дочери с неким молодым человеком.

« П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , к и д н е п п е р ы — ч л е н ы ц ы г а н с к о й д и а с п о р ы Т ю м е н с к о г о р а й о н а — п о х и т и л и д е в о ч к у - п о д р о с т к а с ц е л ь ю н а с и л ь н о в ы д а т ь е ё з а м у ж » , — з а я в и л S h o t .

Похищенная живет в полной благополучной семье. Полиция занята ее поисками.