В Сочи локализовали возгорание лесной подстилки на склоне горы

Специалисты локализовали возгорание лесной подстилки на площади 11 га на склоне горы Кума в Сочи. Продолжаются работы по ликвидации при помощи авиации, уже выполнено 22 сброса воды, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщали, что тление происходит в труднодоступной местности на склоне горы Кума, из-за чего к тушению привлекли авиацию. По данным регионального главка МЧС России, лесная подстилка загорелась на площади два гектара. Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего садоводческого некоммерческого товарищества "Каштан" составляет 3 км.

" В 1 5 : 3 0 м с к л о к а л и з а ц и я [ в о з г о р а н и я ] н а [ п л о щ а д и ] 1 1 г а . С о в е р ш е н о 2 2 с б р о с а с в е р т о л е т а а в и а ц и и МЧС России. Полной ликвидации нет, работы продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Глава администрации города-курорта Андрей Прошунин отмечал, что открытого горения лесного массива нет. К тушению привлечено более 80 специалистов МЧС России, задействовано порядка 25 единиц спецтехники, включая авиацию. Ликвидировать возгорание планируется до конца текущего дня.