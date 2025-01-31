Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован

Сотрудники МЧС локализовали пожар в административном здании в Сходненском тупике в Москве на площади около двух тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, к тушению привлекали авиацию и пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.

" Л и к в и д а ц и я о с л о ж н я е т с я в ы с о к о й п о ж а р н о й н а г р у з к о й и в ы с о к о й т е м п е р а т у р о й " , - п р о к о м м е н т и р о в а л и в М Ч С .

Позже выяснилось, что к процессу тушения подключили вертолет. Уже произошло два сброса воды из Москвы-реки.

До этого была названа возможная причина пожара. Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техн

.