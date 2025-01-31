Начальника военного представительства Минобороны России арестовали по делу о взятке

Суд арестовал начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

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По данным следствия, в 2017–2023 годах Болгарев контролировал исполнение более 10 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку военной продукции, в том числе для подразделений, участвующих в боевых действиях. Общая сумма контрактов — свыше полумиллиарда рублей. Болгарев получил от генерального директора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей.

Взятки передавались за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную предприятием, а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству следствия на время расследования обвиняемого отправили в СИЗО.

Ранее бывший первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка « Интеркоммерц» в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.