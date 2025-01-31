Названа возможная причина мощного пожара в административном здании в Москве

Неисправность проводки рассматривается как одна из возможных причин пожара в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В качестве причин пожара рассматриваются неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей", рассказал источник агентства.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1 500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Как рассказали в ведомстве, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 300 человек. Специалисты, в свою очередь, вывели на улицу еще 60 человек. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

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