Названа возможная причина мощного пожара в административном здании в Москве

Неисправность проводки рассматривается как одна из возможных причин пожара в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

" В к а ч е с т в е п р и ч и н п о ж а р а р а с с м а т р и в а ю т с я н е и с п р а в н о с т ь п р о в о д к и и л и а в а р и й н ы й р е ж и м р а б о т ы э л е к т р о с е т е й " , — р а с с к а з а л и с т о ч н и к а г е н т с т в а .

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1 500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Как рассказали в ведомстве, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 300 человек. Специалисты, в свою очередь, вывели на улицу еще 60 человек. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.