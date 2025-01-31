Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ

Съемочная группа телеканала «Известия» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ
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Сообщается, что дрон прилетел в крышу дома в селе Плехово Курской области, где находились журналисты и российские военные. Отмечалось, что FPV-дрон пробил крышу.

По данным известий, никто из военных и членов съемочной группы не пострадал.

«[Боевики ВСУ] жгут дома. Где-то какое-то малейшее передвижение находят, и все, дом сжигают», заявил оператор дронов с позывным «Гера».

Ранее сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР).

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