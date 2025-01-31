Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ

Съемочная группа телеканала «Известия» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале издания.
Сообщается, что дрон прилетел в крышу дома в селе Плехово Курской области, где находились журналисты и российские военные. Отмечалось, что FPV-дрон пробил крышу.
По данным известий, никто из военных и членов съемочной группы не пострадал.
«[Боевики ВСУ] жгут дома. Где-то какое-то малейшее передвижение находят, и все, дом сжигают», — заявил оператор дронов с позывным «Гера».
Ранее сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР).