Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ

Съемочная группа телеканала «Известия» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале издания.

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Сообщается, что дрон прилетел в крышу дома в селе Плехово Курской области, где находились журналисты и российские военные. Отмечалось, что FPV-дрон пробил крышу.

По данным известий, никто из военных и членов съемочной группы не пострадал.

« [ Б о е в и к и В С У ] ж г у т д о м а . Г д е - т о к а к о е - т о м а л е й ш е е п е р е д в и ж е н и е н а х о д я т , и в с е , д о м с ж и г а ю т » , — з а я в и л о п е р а т о р д р о н о в с п о з ы в н ы м « Г е р а » .

Ранее сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР).