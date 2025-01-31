В Киеве прогремела серия взрывов

Утром в пятницу, 31 января, в Киеве произошло несколько взрывов, сообщили украинские СМИ. Также появилась информация о взрывах в окрестностях города.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Утром 31 января сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Воздушная тревога уже объявлялась в украинских регионах в начале этой недели. В Одессе тогда прогремела серия взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что поражен был одесский аэродром Школьный. По словам Лебедева, на этом аэродроме собирают беспилотники.

Также взрывы дважды раздавались в Харькове. Городская администрация сообщала о пожаре. Украинские СМИ писали, что огонь охватил производственные помещения.