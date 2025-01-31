МВД подтвердило задержание трех руководителей «Роснано»

МВД России подтвердило журналистам задержание трех топ-менеджеров "Роснано" по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд руб. Об этом сообщил "Интерфакс". Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело в отношении этих сотрудников.

" Н а т е р р и т о р и и М о с к в ы и М о с к о в с к о й о б л а с т и з а д е р ж а н ы з а м е с т и т е л ь р у к о в о д и т е л я О О О " У К " Р о с н а н о " - и с п о л н и т е л ь н ы й д и р е к т о р Б о р и с П о д о л ь с к и й , у п р а в л я ю щ и й д и р е к т о р п о ф и н а н с а м А р т у р Г а л с т я н , д и р е к т о р п о м е т о д о л о г и и у ч е т а , н а л о г о о б л о ж е н и ю и о т ч е т н о с т и М а р и н а К а с е н к о в а " , - с к а з а л и в м и н и с т е р с т в е .

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, что, подчеркнули в МВД, повлекло за собой тяжкие последствия. По данным РБК, задержанные работали заместителями бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, ныне проживающего за границей.

10 января сообщалось, что бывшие топ-менеджеры госкорпорации "Роснано" Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов рассказывал, что компания понесла ущерб от хищений в размере 200 млрд рублей. При этом сейчас уголовные дела возбуждены только по хищениям на сумму 43 млрд рублей.

Сам Чубайс покинул пост главы "Роснано" еще в конце 2020 года. А после начала российской военной спецоперации на Украине он ушел с должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями и уехал из страны.

В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Чубайс "удрал" и стал "Мойшей Израилевичем". Сообщалось, что в Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России.