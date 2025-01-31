В Москве задержали главреда рязанского издания «Вид сбоку»

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного редактора рязанского издания "Вид сбоку" Константина Смирнова по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По информации журналистов, мужчину взяли под стражу в Москве.

В свою очередь, следственное управление СК РФ по Рязанской области в официальном Telegram-канале уточнило, что в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ. Речь идет о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали в ведомстве, в 2024 году руководитель регионального сетевого издания вместе со своей знакомой опубликовал несколько статей об исполняющем обязанности генерального директора одной из специализированных коммерческих организаций Рязанской области. Таким образом они пытались подорвать деловую репутацию предпринимателя, а также умалить его честь и достоинство.

" В п о с л е д с т в и и ф и г у р а н т ы п о т р е б о в а л и о т н е г о ( б и з н е с м е н а — " Г а з е т а . R u " ) д е н е ж н ы е с р е д с т в а з а п р е к р а щ е н и е п о з о р я щ и х е г о п у б л и к а ц и й , в с в я з и с ч е м о н , р е а л ь н о в о с п р и н я в у г р о з у п р о д о л ж е н и я р а с п р о с т р а н е н и я п о д о б н ы х с в е д е н и й , п е р е д а л и м 3 0 0 т ы с . р у б л е й " , — п о д ч е р к н у л и в С К Р Ф .

Там добавили, что в настоящее время оба подозреваемых задержаны.