12-летняя российская школьница оплевала военные памятники и сняла процесс на видео

В башкирском городе Учалы 12-летняя школьница оплевала памятники ветеранов Афганской войны и сняла процесс на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном видеоролике юная россиянка подходит к военным монументам. Девочка ругается матом и плюет в памятники. Кроме того, она показывает неприличные жесты.

По данным очевидцев, школьницу в тот же день за проделку отругала мать. Впоследствии несовершеннолетняя разместила в соцсетях видео с извинениями.

До этого сообщалось, что в Свердловской области осквернившей символ воинской славы России 38-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Еще раньше Тверской районный суд Москвы приговорил к срокам двух мужчин за осквернение мемориала участникам спецоперации.