На Алтае подросток напал с ножом на прохожую
Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, напавшего с ножом на жительницу города Барнаула.
Вечером 30 января 15-летний подросток взял нож, вышел на улицу и начал наблюдать за покупателями в магазине.
"Увидев, что одна из женщин рассчиталась наличными денежными средствами, он последовал за ней и во дворе дома напал, ударив по голове и сбив с ног", - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Подросток потребовал отдать ему деньги, а затем ударил женщину ножом в спину и выхватил кошелек. Юноша пытался сбежать, но его задержал муж потерпевшей.
По предварительным данным, подросток решился на разбой из-за долга перед товарищем. Ранее он стоял на учете в органах системы профилактики. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пострадавшая женщина госпитализирована.