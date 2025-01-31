На Алтае подросток напал с ножом на прохожую

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, напавшего с ножом на жительницу города Барнаула.

Вечером 30 января 15-летний подросток взял нож, вышел на улицу и начал наблюдать за покупателями в магазине.

" У в и д е в , ч т о о д н а и з ж е н щ и н р а с с ч и т а л а с ь н а л и ч н ы м и д е н е ж н ы м и с р е д с т в а м и , о н п о с л е д о в а л з а н е й и в о д в о р е д о м а н а п а л , у д а р и в п о г о л о в е и с б и в с н о г " , - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Подросток потребовал отдать ему деньги, а затем ударил женщину ножом в спину и выхватил кошелек. Юноша пытался сбежать, но его задержал муж потерпевшей.

По предварительным данным, подросток решился на разбой из-за долга перед товарищем. Ранее он стоял на учете в органах системы профилактики. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пострадавшая женщина госпитализирована.