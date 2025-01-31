В США заявили об отклонении вертолета от маршрута перед столкновением

Армейский вертолет Black Hawk мог отклониться от утвержденного маршрута полета перед столкновением с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

« П о д р о б н о с т и о к о н е ч н о м м е с т о п о л о ж е н и и в е р т о л е т а U H - 6 0 B l a c k H a w k у к а з ы в а ю т н а т о , ч т о о н н е с л е д о в а л п о у т в е р ж д е н н о м у м а р ш р у т у и ​ ​ л е т е л в ы ш е н а д з е м л е й , п е р е с е к а я з а г р у ж е н н о е в о з д у ш н о е п р о с т р а н с т в о н е д а л е к о о т с т о л и ц ы с т р а н ы » , — п е р е д а е т и з д а н и е с л о в а ч е т ы р е х а н о н и м н ы х и с т о ч н и к о в , о с в е д о м л е н н ы х о с и т у а ц и и .

Кроме того, по данным издания, диспетчер, который управлял вертолетами в районе аэропорта в момент катастрофы, также инструктировал и пассажирские самолеты, что обычно выполняется двумя разными работниками. Руководитель диспетчеров объединил эти обязанности и разрешил одному человеку уйти со смены.

Ранее стало известно, что во время авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона находилась неполная смена диспетчеров. Проблема дефицита диспетчеров актуальна для всей страны, еще в 2023 году в аэропорту Рейгана были трудоустроены 19 серцифицированных специалистов при норме 30 человек.