АР назвала причину катастрофы над Вашингтоном

АР: Катастрофа над Вашингтоном случилась из-за перегрузки воздушных путей
Воздушное пространство вокруг Вашингтона, округ Колумбия, перегружено и сложное, и эксперты в области авиации давно опасались, что это может привести к катастрофе, сообщает Associated Press со ссылкой на ведущих экспертов в области авиации в США.
Эти опасения материализовались в среду вечером, когда самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Самолет, вылетевший из Уичито в штате Канзас, перевозил 64 человека, в то время как трое солдат находились на борту военного вертолета.
Президент Дональд Трамп заявил, что никто не выжил после столкновения борта American Airlines и вертолета Black Hawk армии США, которое стало самым смертоносным с 2001 года. Трамп также, без каких-либо доказательств, возложил вину за катастрофу на политику демократов.
По словам экспертов, даже в пиковых летных условиях воздушное пространство вокруг Национального аэропорта Рейган-Вашингтон может стать проблемой для самых опытных пилотов и диспетчеров, которым приходится управлять сотнями других коммерческих самолетов, военных самолетов и запретных зон вокруг режимных объектов.
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"Это была катастрофа, которая должна была произойти", - сказал агентству Росс Эймер, бывший капитан авиакомпании United Airlines. "Те из нас, кто летал там уже долгое время, кричали, что нечто подобное может произойти, потому что наши системы работают на пределе своих возможностей", - добавил летчик.
Главная взлетно-посадочная полоса аэропорта Рейгана является самой загруженной в Соединенных Штатах, с более чем 800 ежедневными взлетами и посадками. Национальный совет по безопасности на транспорте США расследовал девять аварий или инцидентов в этом аэропорту в XXI веке, в том числе два со смертельным исходом.