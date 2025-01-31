АР назвала причину катастрофы над Вашингтоном

Воздушное пространство вокруг Вашингтона, округ Колумбия, перегружено и сложное, и эксперты в области авиации давно опасались, что это может привести к катастрофе, сообщает Associated Press со ссылкой на ведущих экспертов в области авиации в США.

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Эти опасения материализовались в среду вечером, когда самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Самолет, вылетевший из Уичито в штате Канзас, перевозил 64 человека, в то время как трое солдат находились на борту военного вертолета.

Президент Дональд Трамп заявил, что никто не выжил после столкновения борта American Airlines и вертолета Black Hawk армии США, которое стало самым смертоносным с 2001 года. Трамп также, без каких-либо доказательств, возложил вину за катастрофу на политику демократов.

По словам экспертов, даже в пиковых летных условиях воздушное пространство вокруг Национального аэропорта Рейган-Вашингтон может стать проблемой для самых опытных пилотов и диспетчеров, которым приходится управлять сотнями других коммерческих самолетов, военных самолетов и запретных зон вокруг режимных объектов.

Посольство РФ прокомментировало авиакатастрофу в США

" Э т о б ы л а к а т а с т р о ф а , к о т о р а я д о л ж н а б ы л а п р о и з о й т и " , - с к а з а л а г е н т с т в у Р о с с Э й м е р , б ы в ш и й к а п и т а н а в и а к о м п а н и и U n i t e d A i r l i n e s . " Т е и з н а с , к т о л е т а л т а м у ж е д о л г о е в р е м я , к р и ч а л и , ч т о н е ч т о п о д о б н о е м о ж е т п р о и з о й т и , п о т о м у ч т о н а ш и с и с т е м ы р а б о т а ю т н а п р е д е л е с в о и х в о з м о ж н о с т е й " , - д о б а в и л л е т ч и к .

Главная взлетно-посадочная полоса аэропорта Рейгана является самой загруженной в Соединенных Штатах, с более чем 800 ежедневными взлетами и посадками. Национальный совет по безопасности на транспорте США расследовал девять аварий или инцидентов в этом аэропорту в XXI веке, в том числе два со смертельным исходом.