Из горящего хостела в Москве эвакуировали более 300 человек

Более 300 человек эвакуированы из административного здания, где произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м, еще 60 человек спасены.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Спасены 60 человек. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 300 человек. В тушении пожара принимают участие более 130 человек личного состава и 40 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Сходненском тупике произошел пожар в здании бывшего завода, сейчас там расположен хостел. По данным оперативных служб, в здании могут находиться люди.