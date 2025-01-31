Из горящего хостела в Москве эвакуировали более 300 человек

Более 300 человек эвакуированы из административного здания, где произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м, еще 60 человек спасены.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

" П л о щ а д ь п о ж а р а с о с т а в л я е т 2 т ы с . к в . м . С п а с е н ы 6 0 ч е л о в е к . И з з д а н и я д о п р и б ы т и я п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й б ы л и э в а к у и р о в а н ы 3 0 0 ч е л о в е к . В т у ш е н и и п о ж а р а п р и н и м а ю т у ч а с т и е б о л е е 1 3 0 ч е л о в е к л и ч н о г о с о с т а в а и 4 0 е д и н и ц т е х н и к и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее сообщалось о том, что в Сходненском тупике произошел пожар в здании бывшего завода, сейчас там расположен хостел. По данным оперативных служб, в здании могут находиться люди.