Российский нефтезавод загорелся после атаки беспилотников

В Волгоградской области в результате падения обломков сбитого при попытке атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). О пожаре сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

Глава региона подчеркнул, что возгорание оперативно ликвидировали, однако пострадал один рабочий.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 31 января 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами. 25 дронов средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области, 8 — в Волгоградской, 6 — в Курской, 4 — в Ярославской, еще по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарским крае.