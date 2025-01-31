Взорвавшийся в Испании завод Rheinmetall поставлял ВСУ снаряды

Немецкая компания Rheinmetall, которой принадлежит завод в испанской провинции Мурсия, потерпевший ранее взрыв, — крупный поставщик оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

« С з а в о д о в [ к о м п а н и и ] в Т р у б и и , Б у р г о с е , Н а в а л ь м о р а л е , Э л ь - Г о р д о , А л ь б а с е т е и М у р с и и у к р а и н с к о й а р м и и п о с т а в л я л и 1 5 5 - м м с н а р я д ы E R O 2 A 1 » , — о т м е ч а е т и с т о ч н и к .

Известно, что ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находится в тяжелом состоянии.

Недавно заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на Армина Паппергера — главу Rheinmetall. По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов».

Сам Паппергер прокомментировал эти слухи заявлением о том, что Россия «не очень довольна» компанией Rheinmetall, поскольку она помогает Украине.