Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Юлии Таратуты*

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Юлии Таратуты* из-за уклонений от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— П р о к у р а т у р а М о с к в ы и н и ц и и р о в а л а у г о л о в н о е п р е с л е д о в а н и е в о т н о ш е н и и и н о а г е н т а Ю л и и Т а р а т у т ы * . Т а р а т у т а * б ы л а д в а ж д ы в т е ч е н и е г о д а п р и в л е ч е н а к а д м и н и с т р а т и в н о й о т в е т с т в е н н о с т и з а н а р у ш е н и е п о р я д к а д е я т е л ь н о с т и и н о с т р а н н о г о а г е н т а , о д н а к о с с е н т я б р я п о д е к а б р ь 2 0 2 4 г о д а , н а х о д я с ь з а п р е д е л а м и Р Ф , в н о в ь н е п р е д с т а в и л а в у п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н о б я з а т е л ь н ы е д л я п р е д о с т а в л е н и я с в е д е н и я в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р Ф о б и н о с т р а н н ы х а г е н т а , — р а с с к а з а л а Н е ф е д о в а .

Материалы дела направили в Следственный комитет России для решения о начале уголовного преследования журналистки. Результаты рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.

Таратуту* включили в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Кроме того, в октябре 2024 года операции по счетам журналистки приостановили.

*Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.