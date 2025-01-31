Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Юлии Таратуты*

Прокуратура инициировала уголовное преследование журналистки Юлии Таратуты*
Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Юлии Таратуты* из-за уклонений от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юлии Таратуты*. Таратута* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агента, — рассказала Нефедова.
Материалы дела направили в Следственный комитет России для решения о начале уголовного преследования журналистки. Результаты рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.
Таратуту* включили в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Кроме того, в октябре 2024 года операции по счетам журналистки приостановили.
*Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.