В Красноярске ребенка госпитализировали после купания в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации пятилетнего мальчика, пострадавшего во время купания в одном из бассейнов Красноярска.
Речь может идти об оказании владельцами и работниками спортивно-оздоровительного центра, где находится бассейн, услуг, не соответствующих требованиям безопасности, уточнили в региональном управлении СК РФ.
Известно, что вечером 26 января жительница Красноярска приехала с сыновьями в возрасте пяти и десяти лет спортивный комплекс. Дети купались. Мама ненадолго вышла в раздевалку со старшим мальчиком, младший тем временем перебрался из детского бассейна во взрослый и стал тонуть.
"Через пару минут ребенка заметили инструкторы и посетитель комплекса", рассказали в СК.
Пострадавшего вытащили из воды, оказали ему первую медицинскую помощь, затем доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии искусственной комы. Прогнозы на выздоровление положительные.