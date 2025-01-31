В Красноярске ребенка госпитализировали после купания в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации пятилетнего мальчика, пострадавшего во время купания в одном из бассейнов Красноярска.

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Речь может идти об оказании владельцами и работниками спортивно-оздоровительного центра, где находится бассейн, услуг, не соответствующих требованиям безопасности, уточнили в региональном управлении СК РФ.

Известно, что вечером 26 января жительница Красноярска приехала с сыновьями в возрасте пяти и десяти лет спортивный комплекс. Дети купались. Мама ненадолго вышла в раздевалку со старшим мальчиком, младший тем временем перебрался из детского бассейна во взрослый и стал тонуть.

" Ч е р е з п а р у м и н у т р е б е н к а з а м е т и л и и н с т р у к т о р ы и п о с е т и т е л ь к о м п л е к с а " , р а с с к а з а л и в С К .

Пострадавшего вытащили из воды, оказали ему первую медицинскую помощь, затем доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии искусственной комы. Прогнозы на выздоровление положительные.