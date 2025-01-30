В Испании произошел взрыв на фабрике по производству боеприпасов Rheinmetall. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena Ser.

Отмечается, что взрыв произошел на фабрике в провинции Мурсия. В результате пострадали шесть человек. Пятеро пострадавших были госпитализированы, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Причиной взрыва стала детонация резервуара, вслед за которой последовал сильный пожар — в какой-то момент огонь перекинулся на лесной массив рядом с фабрикой.

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