Появились подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

Диспетчерская смена во время столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, один специалист вел сразу несколько задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Появились подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
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Согласно предварительному отчету Федерального управления гражданской авиации, диспетчерская смена во время трагедии была неполной. Кроме того один специалист вел сразу несколько задач, в том числе координацию движения вертолетов и посадку самолетов, что очень сложно, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.

Отмечается, что проблема нехватки диспетчеров актуальна по всей стране. В частности, в 2023 году в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов при целевом показателе в 30 человек. Из-за дефицита многим из них приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.

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Напомним, что столкновение военного вертолета и пассажирского самолета в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло утром 30 января. На борту первого находилось 60 человек и четверо членов экипажа, во втором — три человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди погибших находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

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