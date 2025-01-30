Появились подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

Диспетчерская смена во время столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, один специалист вел сразу несколько задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Согласно предварительному отчету Федерального управления гражданской авиации, диспетчерская смена во время трагедии была неполной. Кроме того один специалист вел сразу несколько задач, в том числе координацию движения вертолетов и посадку самолетов, что очень сложно, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.

Отмечается, что проблема нехватки диспетчеров актуальна по всей стране. В частности, в 2023 году в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов при целевом показателе в 30 человек. Из-за дефицита многим из них приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.

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Напомним, что столкновение военного вертолета и пассажирского самолета в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло утром 30 января. На борту первого находилось 60 человек и четверо членов экипажа, во втором — три человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди погибших находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.