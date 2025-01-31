NYT: смена диспетчеров аэропорта Вашингтона была неполной во время аварии

Смена диспетчеров аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной во время столкновения самолета и вертолета, при этом один диспетчер вел сразу несколько задач. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Смена диспетчеров аэропорта Вашингтона была неполной во время аварии
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По данным, представленным в отчете, единственный диспетчер, который находился на смене, одновременно вел координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Еще одной из проблем, о которой сообщается в отчете, является общая частота для пилотов вертолетов и экипажей самолетов — фактически, экипажи разных классов воздушных судов могли слышать друг друга и приказы от диспетчеров.

В докладе также указано, что в Соединенных Штатах в данный момент проблема дефицита сотрудников распространена во всех регионах страны.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пилоты вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, виновны в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп сообщил, что не обсуждал авиакатастрофу с Путиным.

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