«Фонбет» подал иск против арестованного экс-гендиректора Анохина

Букмекерская компания «Фонбет» подала иск против арестованного за взятничество бывшего гендиректора Сергея Анохина. Об этом РИА Новости сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Анохина до 29 марта. Его обвиняют в попытке дачи многомиллионной взятки, чтобы скрыть данные о хищении бюджетных денег во время его работы в «Фонбет». Он полностью признал свою вину, написал явку с повинной и попросил избрать ему более мягкую меру пресечения.

« " Ф о н б е т " и н в е с т и р у е т м и л л и а р д ы р у б л е й в с о ц и а л ь н ы е п р о е к т ы и п о о щ р я е т р а з в и т и е м а с с о в о г о с п о р т а в н а ш е й с т р а н е . Д е й с т в и я А н о х и н а п о л н о с т ь ю п р о т и в о р е ч а т ц е н н о с т я м к о м п а н и и и д и с к р е д и т и р у ю т е е д е л о в у ю р е п у т а ц и ю , ч т о д а е т к о м п а н и и п р а в о п р и м е н я т ь в с е з а к о н н ы е м е т о д ы д л я в о с с т а н о в л е н и я с п р а в е д л и в о с т и » , — з а я в и л б у к м е к е р .

С целью защиты «чести, достоинства и репутации "Фонбет" в деловых кругах» компания подала иск против Анохина на 100 миллионов рублей.