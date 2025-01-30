«Фонбет» подал иск против арестованного экс-гендиректора Анохина
Букмекерская компания «Фонбет» подала иск против арестованного за взятничество бывшего гендиректора Сергея Анохина. Об этом РИА Новости сообщили в организации.
Ранее сообщалось, что суд арестовал Анохина до 29 марта. Его обвиняют в попытке дачи многомиллионной взятки, чтобы скрыть данные о хищении бюджетных денег во время его работы в «Фонбет». Он полностью признал свою вину, написал явку с повинной и попросил избрать ему более мягкую меру пресечения.
«"Фонбет" инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает компании право применять все законные методы для восстановления справедливости», — заявил букмекер.
С целью защиты «чести, достоинства и репутации "Фонбет" в деловых кругах» компания подала иск против Анохина на 100 миллионов рублей.