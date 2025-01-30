В Москве похитили бюст известного врача

В Москве похитили бюст известного иракского врача Гафури Халид Саида, в честь которого названа больница в городе Кей-Санджак в Ираке. Об этом сообщает издание Baza.

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По данным канала, о пропаже заявила внучка светила. Она рассказала, что недавно начала ремонт в квартире на Большом Матросском переулке. Девушка нашла бригаду под руководством некоего Аргама и строители приступили к работе.

На время отделки рабочие вынесли бюст врача в коридор, а когда заказчица приехала проверять работу, скульптуры уже не было. При этом бригадир утверждает, что когда уходил из квартиры, видел его в коридоре.

Бюст был изготовлен в 2008 году за 500 долларов, но отмечается, что сейчас подобная работа стоит около 100 тысяч рублей. Внучка собиралась отправить его в Ирак для установки в больнице, но из-за определенных сложностей это пришлось отложить. Сейчас поисками бюста занимается полиция.

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