Подозреваемому в расправе над российским бойцом ММА продлили арест

Ленинский районный суд Махачкалы продлил арест Надырхану Кадирханову, подозреваемому в расправе над бойцом ММА Магомедрасулом Мутаевым. Об этом сообщает ТАСС.

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Молодой человек пробудет под стражей шесть месяцев, до 19 июля. По версии следствия, Кадирханов подкараулил бойца смешанных единоборств Fight Nights Мутаева у его дома в Махачкале 31 января прошлого года, после чего восемь раз выстрелил ему в спину из пистолета. Мотивом преступления могла стать месть.

О задержании Кадирханова стало известно 3 февраля 2024 года.

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