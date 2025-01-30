Адвокаты потребовали освобождения болгарского судна, задержанного в Швеции
Владелец болгарского судна "Вежен" (Vezhen) потребовал от шведских властей его освобождения. Адвокат компании Vezhen Navigation limited считает, что у шведского суда нет оснований для продолжения ареста судна, задержанного по подозрению в преднамеренном обрыве подводного кабеля на Балтике, сообщает агентство Siren.
"Насколько известно, для предпринятых действий береговой охраны нет никаких правовых оснований", - говорится в ходатайстве о передаче дела на рассмотрение в Стокгольмский окружной суд.
Отмечается, что у Службы береговой охраны также не было оснований для того, чтобы отконвоировать "Вежен" в порт шведской Карлскруны.
В компании Vezhen Navigation limited заявляют, что от прокурора она не получила ни обоснования иска, ни номера дела.
24 января "Вежен" вышло из российской Усть-Луги и 26 января проходило в акватории между Швецией и Латвией. Прокуратура Швеции начала 26 января расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи между этими странами в Балтийском море. Представители шведских властей проводят следственные мероприятия.
Утверждается, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия.
Исполнительный директор государственной компании "Болгарский морской флот" Александар Калчев в связи с задержанием этого судна под флагом Мальты опроверг заявление о том, что повреждение кабеля было умышленным, указав, что инцидент произошел в условиях штормовой погоды, когда экипаж не мог контролировать положение якоря, которым якобы был поврежден кабель. На брифинге он представил снимки с борта, которые показывают повреждения, полученные судном во время шторма, в том числе повреждения якорного устройства.