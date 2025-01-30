Адвокаты потребовали освобождения болгарского судна, задержанного в Швеции

Владелец болгарского судна "Вежен" (Vezhen) потребовал от шведских властей его освобождения. Адвокат компании Vezhen Navigation limited считает, что у шведского суда нет оснований для продолжения ареста судна, задержанного по подозрению в преднамеренном обрыве подводного кабеля на Балтике, сообщает агентство Siren.

" Н а с к о л ь к о и з в е с т н о , д л я п р е д п р и н я т ы х д е й с т в и й б е р е г о в о й о х р а н ы н е т н и к а к и х п р а в о в ы х о с н о в а н и й " , - г о в о р и т с я в х о д а т а й с т в е о п е р е д а ч е д е л а н а р а с с м о т р е н и е в С т о к г о л ь м с к и й о к р у ж н о й с у д .

Отмечается, что у Службы береговой охраны также не было оснований для того, чтобы отконвоировать "Вежен" в порт шведской Карлскруны.

В компании Vezhen Navigation limited заявляют, что от прокурора она не получила ни обоснования иска, ни номера дела.

24 января "Вежен" вышло из российской Усть-Луги и 26 января проходило в акватории между Швецией и Латвией. Прокуратура Швеции начала 26 января расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи между этими странами в Балтийском море. Представители шведских властей проводят следственные мероприятия.

Утверждается, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия.

Исполнительный директор государственной компании "Болгарский морской флот" Александар Калчев в связи с задержанием этого судна под флагом Мальты опроверг заявление о том, что повреждение кабеля было умышленным, указав, что инцидент произошел в условиях штормовой погоды, когда экипаж не мог контролировать положение якоря, которым якобы был поврежден кабель. На брифинге он представил снимки с борта, которые показывают повреждения, полученные судном во время шторма, в том числе повреждения якорного устройства.