Судовладелец «Волгонефти-239» объяснил отвод танкера на мель

Капитан «Волгонефти-239» отвел судно на мель для предотвращения нового «неизбежного» разлива нефтепродуктов и неуправляемого дрейфа судна в сторону Крымского моста. Об этом РИА Новости рассказал судовладелец танкера.

Он отметил, что судно разломалось в районе третье-четвертого танков (всего их восемь). Таким образом, по словам собеседник агентства, кормовая часть судна с четырьмя танками осталась на плаву и полностью сохраняла «управляемость и живучесть».

« П о э т о й п р и ч и н е к а п и т а н о т к а з а л с я о т с п а с а т е л ь н о й о п е р а ц и и , п р е д л о ж е н н о й е м у М о р с п а с с л у ж б о й и п р о и г н о р и р о в а л т р е б о в а н и е с п а с а т е л е й с п у с к а т ь ш л ю п к и и п л о т ы , к о т о р ы е в с е р а в н о б ы р а з б и л о в о л н о й , к а к и п р о и з о ш л о с о в т о р ы м с у д н о м т е р п я щ и м б е д с т в и е — " В о л г о н е ф т ь - 2 1 2 " . К р о м е т о г о , о с т а в л е н и е с у д н а э к и п а ж е м м о г л о п р и в е с т и к е г о н е у п р а в л я е м о м у д р е й ф у в с т о р о н у К р ы м с к о г о м о с т а и н е и з б е ж н о м у д о п о л н и т е л ь н о м у р а з л и в у н е ф т е п р о д у к т о в » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В связи с этим капитан танкера принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель и уже в 13:07 он вышел на нее в 10-15 метрах от берега у мыса Панагия, где пробыл на плаву несколько дней, отметил представитель компании-судовладельца «Волгонефти-239».

« З а э т о в р е м я м о ж н о б ы л о о т б у к с и р о в а т ь е е к б е р е г у , н о н и ч е г о с д е л а н о н е б ы л о . С у д о в л а д е л ь ц а к э т и м р а б о т а м н е д о п у с к а л и п о п р и ч и н е в о з б у ж д е н и я у г о л о в н о г о д е л а п о ф а к т у а в а р и и и з а п р е т а н а х о ж д е н и я н а с у д н е . Н а т о т м о м е н т г р у з в т а н к а х н а х о д и л с я в п о л н о с т ь ю г е р м е т и ч н о м с о с т о я н и и » , — д о б а в и л о н .

Представитель компании уверен, что, учитывая все это, утечки, которая произошла в январе после нового шторма, можно было избежать.

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Сейчас судовладелец заключил договор на удаление кормовой части судна, срок завершения работ — до 31 марта 2025 года.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черном море. Также при крушении погиб один матрос, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.