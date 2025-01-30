Судовладелец «Волгонефти-239» объяснил отвод танкера на мель
Капитан «Волгонефти-239» отвел судно на мель для предотвращения нового «неизбежного» разлива нефтепродуктов и неуправляемого дрейфа судна в сторону Крымского моста. Об этом РИА Новости рассказал судовладелец танкера.
Он отметил, что судно разломалось в районе третье-четвертого танков (всего их восемь). Таким образом, по словам собеседник агентства, кормовая часть судна с четырьмя танками осталась на плаву и полностью сохраняла «управляемость и живучесть».
«По этой причине капитан отказался от спасательной операции, предложенной ему Морспасслужбой и проигнорировал требование спасателей спускать шлюпки и плоты, которые все равно бы разбило волной, как и произошло со вторым судном терпящим бедствие — "Волгонефть-212". Кроме того, оставление судна экипажем могло привести к его неуправляемому дрейфу в сторону Крымского моста и неизбежному дополнительному разливу нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
В связи с этим капитан танкера принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель и уже в 13:07 он вышел на нее в 10-15 метрах от берега у мыса Панагия, где пробыл на плаву несколько дней, отметил представитель компании-судовладельца «Волгонефти-239».
«За это время можно было отбуксировать ее к берегу, но ничего сделано не было. Судовладельца к этим работам не допускали по причине возбуждения уголовного дела по факту аварии и запрета нахождения на судне. На тот момент груз в танках находился в полностью герметичном состоянии», — добавил он.
Представитель компании уверен, что, учитывая все это, утечки, которая произошла в январе после нового шторма, можно было избежать.
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Сейчас судовладелец заключил договор на удаление кормовой части судна, срок завершения работ — до 31 марта 2025 года.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черном море. Также при крушении погиб один матрос, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.