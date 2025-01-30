Трамп высказался о возможных причинах авиакатастрофы над Вашингтоном

Экипаж пассажирского самолета действовал верно, авиакатастрофу над рекой Потомак в Вашингтоне спровоцировал по сути вертолет.

Об этом заявил, выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

" С а м о л е т [ а в и а к о м п а н и и ] A m e r i c a n A i r l i n e s з а х о д и л [ н а п о с а д к у ] . О н в с е д е л а л п р а в и л ь н о . О н с л е д о в а л к у р с у , т о м у ж е к у р с у , к о т о р о г о п р и д е р ж и в а ю т с я в с е з а х о д я щ и е [ н а п о с а д к у с а м о л е т ы ] " , - з а я в и л Т р а м п . " П о к а к о й - т о п р и ч и н е т а м б ы л в е р т о л е т , к о т о р ы й н а х о д и л с я н а т о й ж е в ы с о т е . О ч е в и д н о , в м о м е н т с т о л к н о в е н и я о н и н а х о д и л и с ь п р и м е р н о н а о д н о й в ы с о т е , о н [ в е р т о л е т ] д в и г а л с я п о д у г л о м . Э т о б ы л о у ж а с н о " , - о т м е т и л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

По словам Трампа, экипаж вертолета имел возможность остановить его.

" У м е н я е с т ь в е р т о л е т ы . И х м о ж н о о с т а н о в и т ь о ч е н ь б ы с т р о . У н е г о [ э к и п а ж а в е р т о л е т а ] б ы л а в о з м о ж н о с т ь п о д н я т ь с я и о п у с т и т ь с я , у н е г о б ы л а в о з м о ж н о с т ь с в е р н у т ь . О ч е в и д н о , о н с о в е р ш и л н е в е р н ы й п о в о р о т . О н с д е л а л п р о т и в о п о л о ж н о е т о м у , ч т о е м у б ы л о с к а з а н о " , - п о д ч е р к н у л Т р а м п , о т м е т и в , ч т о " п о к а к о й - т о п р и ч и н е н е б ы л а п р о и з в е д е н а к о р р е к т и р о в к а " к у р с а .

Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент США добавил, что "слышал записи", относящиеся к авиакатастрофе, не пояснив при этом, о каких именно пленках идет речь.