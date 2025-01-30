Стала известна причина закрытия воздушного пространства Бельгии

Причиной технического сбоя, который привел к закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство Бельгии оказалось закрыто из-за технического сбоя в системе компании Skeyes, которая отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру. В результате все самолеты были перенаправлены в соседние страны с использованием резервной системы.

« П о н а ш е й и н ф о р м а ц и и , п р о б л е м а с в я з а н а с о т к а з о м р а д а р а C a n a c » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Бельгия закрыла воздушное пространство

Отмечается, что в 18:15 по московскому времени система Skeyes вновь заработала. В настоящее время воздушное сообщение восстановлено.