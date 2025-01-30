Суд арестовал экс-главу «Фонбета» Анохина на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал бывшего руководителя букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, обвиняемого в даче 60 миллионов рублей взятки, до 29 марта, пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Он был задержан вместе с посредниками 28 января, когда они передавали деньги полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Анохину предъявили обвинения в передаче взятки.

По версии следствия, в декабре 2024 года он дал взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных с ним коммерческих организаций.

Для этого бывший руководитель букмекерской компании нашел посредников в лице руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива. Уточняется, что посредники договорились дать взятку в 10 миллионов рублей, но от Анохина затребовали около 60 миллионов рублей.

В рамках первого слушания по этому делу суд арестовал до 29 марта частного детектива Степана Грицкова. Сам Анохин признал вину в даче взятки.