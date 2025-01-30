Толоконникова* объявлена в международный розыск

Одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом) объявили в международный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Толоконникова Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск", – рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах добавили, что адвоката Толоконниковой уже уведомили об объявлении активистки в международный розыск.

В ноябре прошлого года Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову, тем самым удовлетворив запрос прокуратуры, которая ранее подала обжалование на отказ в помещении активистки под стражу.

Участниц Pussy Riot объявили в уголовный розыск

До этого с требованием заочно арестовать активистку за оскорбление чувств верующих выступил Следственный комитет (СК) РФ. Основанием для ее задержания сочли неназванные посты в соцсетях. Ее обвиняют в совершении преступления по статье 148 УК РФ.

При этом суд отказался арестовывать Толоконникову по запросу СК.