SVT: в Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде

В Швеции впервые осудили человека за управление беспилотником в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на шведский телеканал SVT.

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Швед запустил дрон в районе, где временно действовала бесполетная зона. В ходе проверки воздушного пространства собственным беспилотником сотрудники правоохранительных органов заметили дрон мужчины.

Они выяснили, откуда было запущено устройство, а при задержании в крови нарушителя обнаружили концентрацию алкоголя в 0,69 промилле.

Мужчина был признан виновным и теперь обязан выплатить штраф в размере 32 тысячи шведских крон, или 2,9 тысячи долларов.

Между тем в России дроны стали передавать информацию в ГАИ о нарушениях правил дорожного движения. Одно из нарушений успели зафиксировать на трассе Киров – Уржум – Вятские Поляны, где водитель грузовика совершил опасный маневр, а вскоре его остановили сотрудники автоинспекции.