Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Чубайса
Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что менеджеры задержаны в рамках дела о превышении полномочий. Он пояснил, что сейчас ведутся следственные действия и обыски.
«Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», — заметил источник.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что против Чубайса следует завести уголовное дело. Он добавил, что следователи объявили в розыск помощников реформатора, его компаньонов и сотрудников.
Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил экстрадировать Чубайса в Россию, раскритиковав при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики.