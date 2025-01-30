Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Чубайса

Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Чубайса
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Собеседник агентства отметил, что менеджеры задержаны в рамках дела о превышении полномочий. Он пояснил, что сейчас ведутся следственные действия и обыски.

«Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», заметил источник.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что против Чубайса следует завести уголовное дело. Он добавил, что следователи объявили в розыск помощников реформатора, его компаньонов и сотрудников.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил экстрадировать Чубайса в Россию, раскритиковав при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики.

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