Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Чубайса

Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что менеджеры задержаны в рамках дела о превышении полномочий. Он пояснил, что сейчас ведутся следственные действия и обыски.

« С т а т у с з а д е р ж а н н ы х б у д е т о п р е д е л я т ь с я в х о д е с л е д с т в е н н ы х д е й с т в и й » , — з а м е т и л и с т о ч н и к .

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что против Чубайса следует завести уголовное дело. Он добавил, что следователи объявили в розыск помощников реформатора, его компаньонов и сотрудников.

Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил экстрадировать Чубайса в Россию, раскритиковав при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики.