Бельгия закрыла воздушное пространство

Воздушное пространство Бельгии оказалось закрыто из-за сбоя
Воздушное пространство Бельгии оказалось закрыто из-за технического сбоя у диспетчерской службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.
Отмечается, что сбой произошел в системе компании Skeyes, которая отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру.
«Воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто. Все самолеты перенаправляются в соседние страны. Это было сделано безопасно с использованием резервной системы», — сообщил представитель диспетчерской службы Курт Вервиллиген.
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Пока неизвестно, как долго продлится эта ситуация. Причины и масштабы сбоя не установлены.