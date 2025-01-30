Бельгия закрыла воздушное пространство

Воздушное пространство Бельгии оказалось закрыто из-за технического сбоя у диспетчерской службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

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Отмечается, что сбой произошел в системе компании Skeyes, которая отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру.

« В о з д у ш н о е п р о с т р а н с т в о Б е л ь г и и в н а с т о я щ е е в р е м я з а к р ы т о . В с е с а м о л е т ы п е р е н а п р а в л я ю т с я в с о с е д н и е с т р а н ы . Э т о б ы л о с д е л а н о б е з о п а с н о с и с п о л ь з о в а н и е м р е з е р в н о й с и с т е м ы » , — с о о б щ и л п р е д с т а в и т е л ь д и с п е т ч е р с к о й с л у ж б ы К у р т В е р в и л л и г е н .

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Пока неизвестно, как долго продлится эта ситуация. Причины и масштабы сбоя не установлены.