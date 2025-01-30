Власти США заявили, что выживших в катастрофе под Вашингтоном нет

Никто не выжил в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в районе аэропорта Вашингтоном, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи федерального округа Колумбия Джон Доннелли. Видео опубликовал Bloomberg.

В четверг, 30 января, самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом H-60 Black Hawk. Обломки упали в реку Потомак.

Чиновник отметил, что специалисты экстренных служб перешли от спасательной операции к поиску тел пассажиров и экипажа.

« Н а д а н н ы й м о м е н т м ы н е с ч и т а е м , ч т о в э т о м п р о и с ш е с т в и и е с т ь в ы ж и в ш и е » , — п р и з н а л Д о н н е л л и .

Тренеры Наумов и Шишкова погибли при крушении самолета в США

По его данным, спасатели извлекли 27 тел из лайнера, 1 тело из вертолета. Он добавил, что власти предпримут меры к тому, чтобы найти всех погибших, передать их останки родственникам.