Власти США заявили, что выживших в катастрофе под Вашингтоном нет
Никто не выжил в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в районе аэропорта Вашингтоном, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи федерального округа Колумбия Джон Доннелли. Видео опубликовал Bloomberg.
В четверг, 30 января, самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом H-60 Black Hawk. Обломки упали в реку Потомак.
Чиновник отметил, что специалисты экстренных служб перешли от спасательной операции к поиску тел пассажиров и экипажа.
«На данный момент мы не считаем, что в этом происшествии есть выжившие», — признал Доннелли.
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По его данным, спасатели извлекли 27 тел из лайнера, 1 тело из вертолета. Он добавил, что власти предпримут меры к тому, чтобы найти всех погибших, передать их останки родственникам.