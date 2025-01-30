Суд арестовал частного детектива Грицкова по делу экс-главы компании "Фонбет" Анохина

Тверской суд Москвы арестовал частного детектива Степана Грицкова по делу экс-главы гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

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В заключении по ходатайству следствия юрист пробудет до 29 марта, уточнили в ведомстве. На прошедшее заседание слушателей допустили только до оглашения резолютивной части постановления. Вопрос об аресте самого Анохина будет рассматриваться в четверг позднее.

Экс-гендиректор "Фонбета" вместе со своими посредниками были задержаны 28 января во время передачи денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

Анохину предъявили обвинения в передаче взятки.

Позднее СК запросил отправить его под стражу. По версии стороны обвинения, в декабре 2024 года Анохин дал взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных с ним коммерческих организаций.

Как выяснили правоохранители, он нашел посредников в лице руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива. Утверждается, что посредники договорились дать взятку в 10 миллионов рублей, но от Анохина затребовали около 60 миллионов рублей.